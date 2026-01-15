Il giallo della donna trovata senza vita nell' area dismessa

È ancora avvolto nel mistero la morte di una donna ritrovata senza vita nell’area dismessa dell’ex Enel a Monza. Le circostanze del decesso sono al centro delle indagini, che si concentrano sull’esame autoptico ormai in corso. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni, e il caso resta sotto stretto riserbo delle autorità competenti.

Al momento è tutto avvolto nel mistero e nel più completo riserbo. Sarà solo l’autopsia a chiarire le cause della morte di una donna trovata ormai senza vita all’interno dell’area abbandonata dell’ex Enel, a Monza.Chi è la vittimaIl fatto risale a una settimana fa, ma la notizia si è diffusa solo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Cantù, giallo in un hotel: donna di 40 anni trovata senza vita Leggi anche: Il giallo della donna senza nome trovata morta in un cortile, caccia all'uomo ripreso da una telecamera Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cadavere di una donna trovato in una roulotte; Trovata morta sul pavimento di casa, giallo sulla fine di Monica Spera; Giallo a Verona: donna incinta trovata morta nella sua casa; VIDEO | Donna morta a Borgo Nuovo: si attende l'esito dell'autopsia. Il giallo della donna trovata senza vita nell'area dismessa - Sarà solo l’autopsia a chiarire le cause della morte di una donna trovata ormai senza vita all’interno dell’area abbandonata dell’ex ... monzatoday.it

Giallo nello stabile ex Enel: donna trovata morta con segni sul corpo, indaga la Squadra Mobile - L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcune presenze all’interno dell’edificio abbandonato. mbnews.it

Il mistero dello stabile ex Enel di Monza: donna trovata senza vita, i nodi da chiarire - Il corpo di una donna è stato trovato nello stabile ex Enel di via Galvani a Monza. monza-news.it

