Le autorità continuano a indagare sull’incidente di Milano in cui un tram ha coinvolto una situazione di emergenza. Secondo le prime ricostruzioni, una tecnologia di frenata automatica era installata sul veicolo e avrebbe dovuto intervenire se il conducente si fosse fermato o avesse smesso di rispondere. Le verifiche sono in corso per accertare eventuali malfunzionamenti o problemi di funzionamento del sistema.

Trenta secondi. È in quell’arco di tempo che si concentra ora l’attenzione degli inquirenti della Procura di Milano, a meno di 24 ore dall’incidente che in viale Vittorio Veneto è costato la vita a due persone e ne ha coinvolte complessivamente più di 50, con decine di feriti ancora ricoverati. Il sistema di sicurezza cosiddetto «uomo morto», installato sui Tramlink (prodotti da una ditta straniera a cui è stato affidato l’appalto nel 2019 per 190 milioni di euro) è progettato per intervenire quando il conducente non è più in grado di agire sui comandi. Funziona così: sopra i 3 chilometri orari il tranviere deve premere un pulsante ogni 2,5 secondi per dimostrare di essere vigile. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Occhi sul sistema di frenata del tram

Tram deragliato a Milano, le indagini della procura sul sistema automatico di frenata. Sarà disposta consulenza cinematicaPerché il tram – che ieri è uscito dai binari e si è schiantato contro un edificio a Milano – sembrava lanciato a così forte velocità? La procura di...

Tram fuori controllo, il malore alla guida e i sospetti sul doppio sistema di frenata d’emergenza: “Perché non si è attivato?”Milano – Cosa sia davvero accaduto prima di quello svincolo tra via Lazzaretto e viale Vittorio Veneto, perché il tranviere non abbia ridirezionato...

Aggiornamenti e notizie su Occhi.

Discussioni sull' argomento Iridologia. L’occhio come specchio della salute; Marzo con gli occhi al cielo: l’eclissi, l’equinozio e i pianeti protagonisti del mese; FOCUS Ue, Italia chiede sospensione Ets in attesa di revisione. Meloni: Scelte coraggiose - Geagency; Nuovi occhi elettronici ad Uscio: serviranno soprattutto a contrastare l’abbandono dei rifiuti.

Occhi elettronici vigilano sul quartiere FontanelleOcchi elettronici vigilano sul quartiere Fontanelle. Il progetto sicurezza avviato nell’area grazie a un investimento complessivo di 112.500 euro, di cui 90mila messi a disposizione dalla Regione, ha ... ilrestodelcarlino.it

Stasera per l’ultima volta, con la stessa luce negli occhi della prima. Grato di essere qui, di aver condiviso musica e silenzi. Spero vi siano arrivate le stesse emozioni che ho provato scrivendo questa canzone. Grazie CODICE 28 #Sanremo2026 facebook

Serena Brancale stasera canta "I miei occhi sono qui sopra". [ @redfabiuz] x.com