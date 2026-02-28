Tram deragliato a Milano le indagini della procura sul sistema automatico di frenata Sarà disposta consulenza cinematica

Un tram si è schiantato contro un edificio a Milano, uscendo dai binari e provocando due vittime e numerosi feriti. La procura indaga per omicidio colposo e sta esaminando il sistema di frenata automatica, con l’intenzione di disporre una consulenza cinematica per analizzare la dinamica dell’incidente. L’attenzione si concentra sulla velocità del tram al momento dello schianto.

Perché il tram – che ieri è uscito dai binari e si è schiantato contro un edificio a Milano – sembrava lanciato a così forte velocità? La procura di Milano, che indaga per omicidio colposo (due i morti e decine di feriti), si concentrerà sul sistema ‘uomo morto’. Tra gli accertamenti in corso c’è la verifica del dispositivo di sicurezza che prevede su sistema automatico che arresta il tram se viene meno l’azione del conducente sulla leva, come può accadere in caso di malore, attivando la frenata dopo un intervallo di sicurezza. Il conducente della linea 9, 60 anni, tranviere esperto e in servizio da circa un’ora, ha riferito di aver accusato un malore prima di perdere il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

