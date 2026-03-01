Occhi di Laura Mars incrocio tra giallo e parapsicologia

OCCHI  DI   LAURA  MARS Raimovie   ore  21.10 Con Faye  Dunaway, Tommy Lee  Jones e Raul Julia. Regia di Irving Kershner. Produzione USA 1978. Durata: 1  ora  e  39 minuti LA TRAMA Laura Mars è  una fotografa  di  moda   che  ha  poteri straordinari   che  le permettono di  vedere omicidi  anche  quando accadono  lontano da  lei. "Vede"   dunque una  scrittrice  accoppata e anche  tre modelle. La polizia decide  allora  di  usare  le facoltà  di Laura per  catturare l'assassino, un  serial. Laura aiuta  ma  rischia di  essere  uccisa a  sua  volta. PERCHE' VEDERLO Perché   anche  se  non  è  l'unico  film a  tentare  di fondere  giallo  con parapsicologia è comunque  uno  dei  più  inventati e  visualmente  fascinosi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

