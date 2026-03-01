OCCHI DI LAURA MARS Raimovie ore 21.10 Con Faye Dunaway, Tommy Lee Jones e Raul Julia. Regia di Irving Kershner. Produzione USA 1978. Durata: 1 ora e 39 minuti LA TRAMA Laura Mars è una fotografa di moda che ha poteri straordinari che le permettono di vedere omicidi anche quando accadono lontano da lei. "Vede" dunque una scrittrice accoppata e anche tre modelle. La polizia decide allora di usare le facoltà di Laura per catturare l'assassino, un serial. Laura aiuta ma rischia di essere uccisa a sua volta. PERCHE' VEDERLO Perché anche se non è l'unico film a tentare di fondere giallo con parapsicologia è comunque uno dei più inventati e visualmente fascinosi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Occhi di Laura Mars, incrocio tra giallo e parapsicologia

