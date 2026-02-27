Gianluca Grignani dal duetto con Luchè all' incrocio pericoloso con Laura Pausini

Il cantautore milanese torna sul palco dell'Ariston insieme al rapper Luchè con la canzone

Tra i momenti più attesi della serata della cover di Sanremo 2026 spicca la collaborazione tra il rapper Luchè e Gianluca Grignani, che portano sul palco dell'Ariston una versione inedita di Falco a metà, un brano del 1995 del cantautore milanese. Grignani dunque rischia di ritrovarsi faccia a faccia con Laura Pausini, con la quale negli ultimi mesi ha portato avanti una lunga polemica a distanza a causa della cover che la cantante di Solarolo ha fatto della sua La mia storia tra le dita. Lo scorso novembre hanno trovato un accordo, ma non c'è stato ancora alcun incontro pubblico tra i due. Che Sanremo sia il posto giusto per una pace definitiva? Ma scopriamo di più sulla carriera, la vita privata e il grande legame con l'Ariston di Gianluca Grignani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

