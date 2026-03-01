Nurul Amin Shah Alam un rifugiato cieco è morto a Buffalo | gli agenti anti-immigrazione lo avevano lasciato da solo davanti a un bar

Nurul Amin Shah Alam, un rifugiato Rohingya quasi del tutto cieco di 56 anni, è stato trovato senza vita il 24 febbraio a Buffalo, nello stato di New York. Gli agenti anti-immigrazione avevano lasciato il 56enne da solo davanti a un bar, secondo quanto riportato. La sua morte ha attirato l’attenzione sull’incidente avvenuto in quella zona.

Nurul Amin Shah Alam, cinquantasei anni, rifugiato Rohingya quasi del tutto cieco, originario del Myanmar, è stato trovato senza vita il 24 febbraio a Buffalo, nello stato di New York. Pochi giorni prima, le autorità federali dell’immigrazione lo avevano rilasciato, per poi abbandonarlo da solo davanti a una caffetteria della città. Chi era Nurul Amin Shah Alam. Shah Alam era arrivato negli Stati Uniti nel dicembre 2024, insieme alla moglie e ai figli, in fuga dalla persecuzione contro la minoranza Rohingya in Myanmar. Parlava pochissimo l’inglese, non sapeva leggere né scrivere e si muoveva con il supporto di un bastone, essendo non vedente. Il suo avvocato lo ha segnalato come disperso il 22 febbraio, spiegando come non avesse documenti con sé. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Su @ilmanifesto di oggi si può leggere una cronaca da @Columbia sul rapimento di una studentessa da parte dell'Ice e sulla morte di un rifugiato non vedente royingha abbandonato dagli agenti al gelo e lontano da casa, Nurul Amin Shah Alam. ilmanifesto.it/ x.com

“Abbiamo ottenuto un video della polizia di frontiera (Border Patrol) che abbandona Nurul Amin Shah Alam, il rifugiato di Buffalo. La polizia ha affermato che il negozio era aperto. Le porte, tuttavia, erano chiuse a chiave. Gli agenti non hanno mai avvisato la fa - facebook.com facebook