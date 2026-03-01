Nurul Amin Shah Alam un rifugiato cieco è morto a Buffalo | gli agenti anti-immigrazione lo avevano lasciato da solo davanti a un bar

Nurul Amin Shah Alam, un rifugiato Rohingya quasi del tutto cieco di 56 anni, è stato trovato senza vita il 24 febbraio a Buffalo, nello stato di New York. Gli agenti anti-immigrazione avevano lasciato il 56enne da solo davanti a un bar, secondo quanto riportato. La sua morte ha attirato l’attenzione sull’incidente avvenuto in quella zona.

Nurul Amin Shah Alam, cinquantasei anni, rifugiato Rohingya quasi del tutto cieco, originario del Myanmar, è stato trovato senza vita il 24 febbraio a Buffalo, nello stato di New York. Pochi giorni prima, le autorità federali dell’immigrazione lo avevano rilasciato, per poi abbandonarlo da solo davanti a una caffetteria della città. Chi era Nurul Amin Shah Alam. Shah Alam era arrivato negli Stati Uniti nel dicembre 2024, insieme alla moglie e ai figli, in fuga dalla persecuzione contro la minoranza Rohingya in Myanmar. Parlava pochissimo l’inglese, non sapeva leggere né scrivere e si muoveva con il supporto di un bastone, essendo non vedente. Il suo avvocato lo ha segnalato come disperso il 22 febbraio, spiegando come non avesse documenti con sé. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

