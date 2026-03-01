Negli Stati Uniti, un rifugiato cieco è deceduto dopo essere stato abbandonato dagli agenti di immigrazione davanti a una caffetteria di Buffalo. L’uomo era stato lasciato senza assistenza, senza aiuto per attraversare la strada e senza indicazioni su come tornare a casa. La sua condizione di disabilità non è stata considerata durante l’episodio. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’operato delle autorità in situazioni di emergenza.

Shah Alam era stato arrestato nel febbraio del 2025 dalla polizia di Buffalo dopo che era stato segnalato nel cortile di una casa privata mentre brandiva due aste di metallo. Gli agenti gli avevano intimato di lasciare a terra le aste e lui non lo aveva fatto. Secondo i familiari, non aveva capito gli ordini degli agenti a causa della barriera linguistica e del suo grave problema visivo. L’intervento della polizia si era concluso con l’uso del taser e l’arresto dell’uomo. Dopo quasi un anno in carcere in attesa di processo, Shah Alam aveva accettato un patteggiamento per reati minori. Il 19 febbraio 2026 era stato rilasciato su cauzione e trasferito alle autorità federali, una prassi per chi non è cittadino statunitense. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Negli Stati Uniti un rifugiato cieco è morto dopo essere stato lasciato da solo dagli agenti anti-immigrazione

