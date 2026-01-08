Raid anti-immigrazione a Minneapolis | gli agenti uccidono una donna gli Usa rischiano il caos

Durante un’operazione dell’Immigration and Customs Enforcement a Minneapolis, una donna di 37 anni, Renee Nicole Good, è stata tragicamente uccisa da un agente. L’incidente avviene in un contesto di tensioni legate alle politiche migratorie negli Stati Uniti, sollevando preoccupazioni sul rischio di escalation e instabilità sociale. La vicenda evidenzia le conseguenze di interventi federali in aree residenziali e il dibattito sulla gestione delle questioni migratorie nel paese.

Una donna di 37 anni, Renee Nicole Good, cittadina americana e madre di un bambino di 6 anni, è stata uccisa mercoledì da un agente dell’ Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante un’operazione federale in un quartiere residenziale di South Minneapolis. L’incidente ha scatenato furiose polemiche, con versioni contrastanti tra le autorità federali e quelle locali, e ha portato a proteste e veglie nella città. Secondo quanto riportato dalla Cnn, che ha analizzato tre video dell’incidente, la sequenza degli eventi mostra sfumature significative. La dinamica della sparatoria. I filmati ritraggono la donna alla guida della sua auto, ferma in mezzo alla strada, mentre agenti federali si avvicinano ordinandole ripetutamente di uscire dal veicolo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

