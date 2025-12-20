Nuovo Polo della pesca l' iter ora avanza spedito | approvato il progetto esecutivo

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo del Centro Servizi Polivalente per la pesca e acquacoltura italiana, il polo di funzioni dedicato alla pesca che sorgerà sulla sinistra del porto. Dopo il completamento del primo stralcio funzionale di interventi, che hanno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

nuovo polo della pesca l iter ora avanza spedito approvato il progetto esecutivo

© Riminitoday.it - Nuovo Polo della pesca, l'iter ora avanza spedito: approvato il progetto esecutivo

Leggi anche: Carpi. Nuovo gattile dell’Unione, approvato il progetto esecutivo

Leggi anche: Allarme lupi, Spinelli e Marcello (FdI) al ministero: "L'iter avanza spedito, un segnale chiaro ai territori"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rimini, via libera al nuovo centro polivate per la pesca - La Giunta comunale di Rimini, ha approvato il progetto esecutivo del Centro Servizi Polivalente per la pesca e acquacoltura italiana, il polo di funzioni ... chiamamicitta.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.