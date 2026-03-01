Nuova immagine di 3I ATLAS mostra getti multipli Avi Loeb | Sorprendente non diretti verso il Sole

La fotocamera JANUS della sonda JUICE dell'Agenzia Spaziale Europea ha catturato un'immagine di 3IATLAS a novembre 2025, arrivata recentemente sulla Terra. La foto mostra tre getti multipli provenienti dall'oggetto, che non sono diretti verso il Sole. Avi Loeb ha commentato la scoperta definendola sorprendente.

