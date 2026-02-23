3I ATLAS nuova analisi dei getti mostra un possibile sistema organizzato | lo studio di Avi Loeb e Toni Scarmato

Un nuovo studio sui getti di 3IATLAS, condotto da Avi Loeb e Toni Scarmato, suggerisce la presenza di un possibile “sistema organizzato”. La ricerca analizza dettagliatamente le caratteristiche dei getti, evidenziando schemi ripetitivi e strutture coerenti. Questa scoperta potrebbe indicare una diversa origine o natura dell’oggetto, spingendo gli scienziati a rivedere alcune ipotesi precedenti. I risultati approfondiscono l’osservazione delle peculiarità di questo evento astronomico.

Il professor Avi Loeb e l'astrofisico italiano Toni Scarmato hanno condotto un nuovo studio sui getti simmetrici di 3IATLAS, facendo emergere una ulteriore peculiarità. Ecco cosa è stato scoperto e perché i due studiosi non escludono che possa trattarsi di un "sistema organizzato" legato a propulsori tecnologici per mantenere la stabilità nello spazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Anomalie di 3I/ATLAS, l’astrofisico Toni Scarmato che collabora con Avi Loeb risponde a Fanpage.it

La “sconcertante” simmetria dei getti di 3I/ATLAS: Avi Loeb indica un altro possibile dettaglio tecnologicoL'astrofisico Avi Loeb ha osservato una particolare simmetria nei getti di 3IATLAS, analizzando immagini di Hubble elaborate da Toni Scarmato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Arriva una cometa come 3I/ATLAS: sarà espulsa dal Sistema Solare; Una nuova analisi della NASA conferma il rilascio di materiale organico da parte della cometa interstellare 3I/ATLAS; L’analisi sottolinea che il corpo celeste 3I/ATLAS potrebbe essere una tecnologia aliena nascosta nel Sistema Solare; Nuovi dati dal telescopio Webb confermano la natura unica della cometa interstellare 3i Atlas nello spazio.

Una cometa gemella di 3I/ATLAS sta puntando verso la TerraÈ stata scoperta nel 2024 e ora si avvicina alla Terra: la cometa che incuriosisce gli astronomi per la sua traiettoria e per la sua somiglianza con 3I/AT ... virgilio.it

3I/ATLAS rilascia particelle più grandi delle comete: i nuovi calcoli di Avi Loeb sull’oggetto interstellareL'oggetto interstellare 3I/ATLAS ha una anti-coda (una coda rivolta verso il Sole) insolitamente lunga, che in base ai dati raccolti sino ad oggi si attesta attorno a 400.000 chilometri. Per ... fanpage.it

In un nuovo articolo pubblicato su Medium il professor Avi Loeb stima il numero di oggetti come 3I/ATLAS potenzialmente presenti nel Sistema solare. Si tratta di un numero enorme: https://fanpa.ge/ixOZg - facebook.com facebook