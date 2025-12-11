Nuova immagine rivela che 3I ATLAS emette raggi X Avi Loeb | Mai visto in un oggetto interstellare

Una nuova immagine ha rivelato che l'oggetto interstellare 3I/ATLAS emette raggi X, una scoperta inattesa. Avi Loeb evidenzia come questa emissione sia unica rispetto ad altri corpi interstellari mai osservati, aprendo nuove prospettive sulla natura e le caratteristiche di questo oggetto. La rilevazione è avvenuta alla fine di novembre grazie alla sonda giapponese XRISM.

Sonda spaziale ESA JUICE: rilasciata una nuova immagine della cometa interstellare 3I/ATLAS - Negli scorsi giorni l'ESA ha rilasciato una nuova immagine della cometa interstellare 3I/ATLAS catturata all'inizio di novembre 2025. Scrive hwupgrade.it