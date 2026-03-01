Nuova Evoluzione su FC 26 | Lancia Lungo – Rinvii da Manuale per i tuoi Portieri! Go Long

È stato annunciato un nuovo aggiornamento per FC 26 chiamato Lancia Lungo, pensato specificamente per i portieri. Questa evoluzione permette ai portieri di effettuare rinvii manuali più precisi, facilitando l’avvio rapido delle azioni offensive. L’obiettivo è migliorare le possibilità di innescare contropiedi con passaggi lunghi e accurati. L’aggiornamento si rivolge agli estremi difensori del gioco, offrendo nuove funzionalità per il loro ruolo.

Arriva un nuovo aggiornamento specifico per gli estremi difensori in FC 26. L’Evoluzione Lancia Lungo è pensata per trasformare i portieri del Tour Mondiale argento in registi arretrati, capaci di innescare il contropiede con rinvii millimetrici. Dettagli e Scadenze. Tempo rimasto: 17 giorni.. Ripetibile: 2 volte.. Costo: Gratis.. Requisiti di Selezione. Per inserire un giocatore in questa EVO, deve soddisfare i seguenti parametri: Ruolo: Solo POR.. OVR max: 86.. Stili di gioco+ max: 1.. Stili di gioco max: 10.. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento).. Miglioramenti Ottenuti. L’evoluzione non si limita a migliorare le doti di rilancio, ma potenzia l’intera reattività del portiere: Statistiche Generali: +1 OVR (fino a 87), +3 Presa, +2 Riflessi, +2 Tuffo e +2 Rinvio. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Nuova Evoluzione su FC 26: Lancia Lungo – Rinvii da Manuale per i tuoi Portieri! (Go Long)) FC 26 Evoluzione: MO TOTY Passaggio lungo+ (Long Ball Pass+)Se hai una Menzione d’Onore che agisce a centrocampo o una punta che ama scendere a prendersi il pallone per innescare le ali, questo è... FC 26 Nuova Evoluzione: Cannonata – Il Terrore dei Portieri (The Bandit)È disponibile l’Evoluzione “Cannonata” (21 giorni), una sfida focalizzata interamente sul tiro dalla distanza e sulla potenza di conclusione. THIS WILL BE THE BEST EVOLUTION GOALKEEPER IN FC26! #fc26 #shorts Aggiornamenti e notizie su Nuova Evoluzione. Temi più discussi: On, la nuova maglia della Nazionale italiana; TIM porta in tv la sua evoluzione: torna Massimo Lopez nel nuovo spot Una connessione allunga la vita; Will Smith che mangia gli spaghetti nel 2026 è il nuovo test che mostra l’evoluzione dell’AI; Spider-Man: Brand New Day, il regista sull'evoluzione di Peter Parker: 'Sta entrando in un nuovo periodo della sua vita'. FC 26 Nuova Evoluzione: Tira e basta (Just Shoot)Questa Evoluzione è focalizzata esclusivamente sull'istinto del gol. È pensata per trasformare i tuoi attaccanti meno celebrati in cecchini infallibili ... imiglioridififa.com FC 26 Nuova Evoluzione: Corsa sugli esterni (Refined Flank Runner)Questa Evoluzione è il sogno di ogni allenatore che punta tutto sul gioco di fascia. L'obiettivo è trasformare un'ala promettente in un incubo per i terzini ... imiglioridififa.com Nuova evoluzione per ruolo ES max 87 di valutazione è ora disponibile. Costa 40.000 crediti o 300 FC Points! Ecco alcune buone soluzioni come Heung Min Son, Philogene Future Stars (molto economico) o Cambiaso, qualora abbiate completato la sua SCR - facebook.com facebook #ABB presenta ® . : una nuova evoluzione che modernizza l’ #automazione in modo graduale e sicuro, senza interrompere operatività e maggiore attenzione a #cybersecurity e #affidabilità. Scoprilo qui to.abb/mjiwcvu1N #Engine x.com