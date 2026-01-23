FC 26 Evoluzione | MO TOTY Passaggio lungo+ Long Ball Pass+

L’aggiornamento FC 26 Evoluzione: MO TOTY Passaggio lungo+ è pensato per chi utilizza centrocampisti con abilità di passaggio o attaccanti che si abbassano per coinvolgere le ali. Introduce miglioramenti specifici alle capacità di passaggio lungo, offrendo maggiore efficacia nelle manovre di gioco. Ideale per ottimizzare le strategie di gioco e sfruttare al meglio i ruoli di centrocampo e attacco, garantendo maggiore precisione e controllo.

Se hai una Menzione d’Onore che agisce a centrocampo o una punta che ama scendere a prendersi il pallone per innescare le ali, questo è l’aggiornamento che fa per te. Miglioramenti: Il Geometra del Campo. Il focus è totalmente orientato alla precisione balistica e alla visione di gioco: PlayStyle+ Passaggio lungo (Long Ball Pass+): I lanci lunghi e i filtranti alti diventano estremamente più veloci, precisi e difficili da intercettare per i difensori avversari.. Passaggio Lungo (+30): Un boost enorme che porta la statistica fino a 90, rendendo ogni sventagliata un potenziale assist.. Visione (+20): Fondamentale per far sì che il giocatore “veda” corridoi di passaggio che altri ignorano (fino a 89). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

