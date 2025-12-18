FC 26 Nuova Evoluzione | Cannonata – Il Terrore dei Portieri The Bandit

Scopri la FC 26 Nuova Evoluzione: Cannonata – Il Terrore dei Portieri. Questa sfida di 21 giorni mette alla prova la potenza dei tuoi tiri dalla distanza, spingendoti a superare ogni limite. Preparati a dominare il campo con conclusioni potenti e precise, diventando il vero incubo dei portieri avversari. È il momento di dimostrare tutta la tua forza e di portare il tuo gioco al livello successivo.

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Cannonata – Il Terrore dei Portieri (The Bandit) È disponibile l’Evoluzione “Cannonata” (21 giorni), una sfida focalizzata interamente sul tiro dalla distanza e sulla potenza di conclusione. È l’EVO ideale per quei giocatori tecnici che hanno bisogno di quel boost finale per diventare letali fuori dall’area di rigore. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: Sì, 2 volte totali.. Requisiti: * No portieri. GEN max: 84 OVR.. N° stili di gioco max: 10. I Miglioramenti Totali (Focus Tiro e Potenza). Questa Evoluzione porta le statistiche di tiro a livelli d’élite, toccando il tetto del 90 in Potenza e Tiri da lontano. Miglioramento Statistica MAX Raggiungibile +15 Tiri Distanza Max 90 +15 Potenza Tiro Max 90 +10 Tiri al Volo Max 88 +10 Posizionamento Attacco Max 88 +8 Reattività Max 86 +8 Freddezza Max 86 +1 Stile di gioco Tiro potente Max 6 stili Le Sfide da Completare (3 Livelli Rapidissimi). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com Leggi anche: EA FC 26 Evoluzione Cannonata Lista Giocatori Ed Obiettivi Leggi anche: FC 26 Evoluzione: Chiudi le Gambe – Potenziamento Cruciale per i Portieri! (No Panna) La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. EA Sports FC 26: Classic XI Team, leggende del calcio e novità; Winter Wildcards in arrivo su EA FC 26: Tutto quello che sappiamo; FC 26 Nuova Evoluzione: Metronomo – Il Regista Difensivo del Centrocampo (The controller); EA FC 26 Evoluzione Magia E Leggenda Elenco Giocatori Ed Obiettivi. FC 26 Nuova Evoluzione: In buona Kompagnia – Il Difensore Centrale Perfetto (Keep Good Kompany) - È disponibile l'Evoluzione "In buona Kompagnia" (21 giorni), una EVO che celebra la leggenda belga e trasforma il tuo difensore centrale (DC) in un leader ... imiglioridififa.com

