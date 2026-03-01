È stato inaugurato ieri mattina il nuovo palazzetto dello sport in via Treves, situato accanto a quello già esistente. La struttura, con una capienza di 598 posti, è stata accolta con reazioni contrastanti: alcuni l'hanno criticata fin dalla sua progettazione, sostenendo che fosse inutile, mentre altri hanno assistito alla cerimonia di apertura. La struttura si aggiunge alle installazioni sportive della zona.

Criticato ancora prima che sorgesse, osteggiato da chi lo riteneva inutile, è stato inaugurato ieri mattina il nuovo palazzetto dello sport che sorge in via Treves, accanto a quello esistente. Un impianto atteso per due anni e costato 6,5 milioni di euro di fondi Pnrr che ha una capienza di 598 posti a sedere. "Si possono praticare tutti gli sport – ha puntualizzato il sindaco Michele Lissia –. Per il basket però si potrà usare solo fino alle juniores, ma in futuro ci impegneremo a potenziare la struttura". Il terreno di gioco, infatti, invece del classico parquet obbligatorio per le partite della Fip è stato realizzato in taraflex. "La struttura – ha aggiunto il primo cittadino – è a bassissimo consumo energetico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova casa per le società sportive. Inaugurato il palazzetto da 598 posti

Nuova area per la sosta auto a San Girolamo: inaugurato parcheggio da 140 postiL'opera garantisce più 140 nuovi posti auto, tra cui 7 stalli riservati a persone con disabilità e 25 posti dedicati a biciclette e motocicli.

A fuoco il tetto del Palazzetto dello Sport ad Agropoli, durante le attività sportive: corrono i caschi rossiTensione, stamattina, ad Agropoli: per cause da accertare, la copertura del Palazzetto dello Sport “Andrea Di Concilio” è andata a fuoco, durante...

Aggiornamenti e notizie su Nuova casa.

Temi più discussi: Inaugurata a Roma la nuova Casa di Accoglienza ‘Maria e Guido’; A Mestre nasce una nuova casa per adolescenti e giovani; Casa dell’acqua a San Biagio: iniziati i lavori per installare il nuovo fontanello; Belen Rodriguez mostra la cameretta di Luna Marì nella nuova casa: arredi rosa e tanti giochi (dello stesso colore).

Nuova casa per le società sportive. Inaugurato il palazzetto da 598 postiFortunatamente abbiamo tante società sportive attive in città – ha detto l’assessora allo sport Angela Gregorini –. Il nuovo palasport nuovo sarà a uso quasi esclusivo delle squadre di pallavolo e ... ilgiorno.it

Nuova casa per Belen Rodriguez: le prime immagini degli interniA marzo 2024 il noto volto televisivo Belen Rodriguez ha annunciato l’imminente cambio di casa. Ho comprato casa nuova! Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte. Sono molto felice sì!, aveva ... 105.net

Olbia, 28.02.2026 Dopo aver superato momenti difficili ed essere diventata una creatura meravigliosa, con una dolcezza unica, Lilli è finalmente partita per la sua nuova casa, accolta da una famiglia speciale che la stava aspettando con amore. Nonostante le facebook