A fuoco il tetto del Palazzetto dello Sport ad Agropoli durante le attività sportive | corrono i caschi rossi
Tensione, stamattina, ad Agropoli: per cause da accertare, la copertura del Palazzetto dello Sport “Andrea Di Concilio” è andata a fuoco, durante alcune attività sportive. Le fiamme, partite dalla parte superiore dell’edificio, hanno iniziato a propagarsi e alcune parti del tetto sono finite sul. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
