Nuova apertura il giovane dentista Mario Alberti sceglie la sua Vetralla per il suo studio

Un giovane dentista apre uno studio a Vetralla, attirando l’attenzione della comunità locale. L’inaugurazione si è svolta con la partecipazione di cittadini e rappresentanti del settore sanitario. Lo studio, che si trova nel centro della città, offre servizi di odontoiatria moderna. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di numerosi presenti, segnando un nuovo punto di riferimento per la salute orale nella zona.

Con grande entusiasmo e partecipazione da parte della comunità, Vetralla celebra l'apertura di un nuovo e moderno studio dentistico, destinato a diventare un punto di riferimento per la salute orale del territorio. A guidarlo è il dottor Mario Alberti, giovane professionista che unisce competenze internazionali, passione autentica e una visione innovativa dell'odontoiatria. Dopo un percorso di studi che lo ha portato a formarsi anche all'estero, confrontandosi con realtà sanitarie avanzate e metodologie all'avanguardia, Alberti ha scelto di tornare e investire proprio a Vetralla. Una scelta che racconta molto del suo carattere: grande voglia di imparare, spirito di crescita continua e il desiderio concreto di mettere le proprie conoscenze a disposizione degli altri. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

