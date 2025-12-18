Una giovane laureata tedesca sceglie il Cro per il suo dottorato

Zazoom 18 dic 2025

Annika Lessmann, giovane laureata tedesca, ha scelto il Cro di Aviano per proseguire il suo percorso di dottorato in Scienze della Vita, in collaborazione con l’Università di Trieste. La sua decisione rappresenta un esempio di internazionalità e di eccellenza, confermando il ruolo del Cro come centro di ricerca di livello internazionale e di formazione avanzata nel panorama scientifico europeo.

Una nuova dottoranda al Cro di Aviano. Si chiama Annika Lessmann, giovane laureata tedesca che ha deciso di completare la sua formazione superiore in Scienze della vita in Italia, in collaborazione con l’Università di Trieste.Lessmann ha preso servizio al Centro di Riferimento Oncologico di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

