Una giovane laureata tedesca sceglie il Cro per il suo dottorato

Annika Lessmann, giovane laureata tedesca, ha scelto il Cro di Aviano per proseguire il suo percorso di dottorato in Scienze della Vita, in collaborazione con l’Università di Trieste. La sua decisione rappresenta un esempio di internazionalità e di eccellenza, confermando il ruolo del Cro come centro di ricerca di livello internazionale e di formazione avanzata nel panorama scientifico europeo.

Lessmann ha preso servizio al Centro di Riferimento Oncologico di. Grazie anche al contributo della Fondazione Zanolin, una giovane laureata tedesca ha scelto il CRO di Aviano per il suo dottorato.

