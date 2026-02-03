Puok apre un nuovo punto vendita a Sant’Antimo. Il brand napoletano dello street food ha scelto l’area nord per la sua terza apertura. I clienti potranno gustare le sue specialità in una location nuova, confermando il suo successo in città.

Puok, uno dei brand più amati dello street food napoletano, apre ufficialmente a Sant’Antimo, segnando un nuovo e importante capitolo della sua storia. Nella parte frontale del nuovo Oink Lab, prende vita il terzo punto vendita Puok, mantenendo intatto lo spirito delle origini ma arricchito da nuovi comfort pensati per il pubblico. La nuova apertura rappresenta molto più di un semplice locale: Sant’Antimo diventa infatti il centro creativo e produttivo del progetto Puok, un luogo dove immaginare, sperimentare e dare forma ai panini del futuro. È qui che nasceranno le nuove ricette e le idee che continueranno a caratterizzare l’identità del marchio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Puok sceglie l’area nord: nuova apertura a Sant’Antimo con il terzo punto vendita

