La sindaca Michela Bertuccioli ha annunciato l’intenzione di modificare le normative per affrontare la questione degli avvistamenti di lupi a San Giovanni. La discussione, al centro di diverse polemiche, prosegue con l’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza San Giovanni Viva nel prossimo consiglio comunale. La questione rimane di attuale interesse per la comunità locale, che attende chiarimenti e soluzioni concrete.

Continuano le polemiche legate agli avvistamenti di lupi a San Giovanni. Dopo l’annuncio di un’interrogazione nel prossimo consiglio comunale da parte del gruppo di minoranza San Giovanni Viva, arriva ora la replica della sindaca Michela Bertuccioli. "Mi sembra curioso che a fare propaganda politica sui lupi sia la stessa parte politica che in Parlamento lavora per la declassificazione della specie e quindi per trovare una soluzione al problema – spiega la prima cittadina –. Si promuovono raccolte firme per chiedere interventi mentre, allo stesso tempo, i colleghi di partito di chi ha montato la polemica a San Giovanni, stanno affrontando la questione a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sindaca: Ora cambi normativi per intervenire.

