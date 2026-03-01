Prato, 1 marzo 2026 - Una manifestazione di nuoto che, dal 2018 sino allo scorso anno, ha consentito di raccogliere e donare all'Associazione Tumori Toscana oltre 700mila euro. E che tornerà anche la prossima estate, con le iscrizioni che si apriranno tra poco meno di due mesi. Tutto per la nona edizione della “Da Porto a Porto – ATTorno all'Argentario”, che si terrà il prossimo 10 agosto. Lo hanno fatto sapere gli organizzatori, anticipando le prime date relative alla kermesse ideata dal pratese Lorenzo Massai, nuotatore della Polisportiva Amatori Prato. L'ormai tradizionale nuotata di beneficenza da Porto Ercole a Porto Santo Stefano, percorrendo 22 km (con il supporto degli Amici del Guzzo per quel che riguarda le barche di appoggio) ha raccolto lo scorso anno oltre 193mila euro, facendone l'”edizione dei record”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuoto e beneficenza, torna la "Da Porto a Porto"

Il Porto ha costretto lo Sporting all’aria condizionata al massimo nello spogliatoio tappezzato da foto dei successi del PortoA scriverlo è A Bola: "c'è stato anche il furto, vicino alla porta, di tre asciugamani del portiere che avrebbe voluto asciugarsi i guanti sotto la...

Porto di Mazara del Vallo: peschereccio incagliato assistito dalla Capitaneria di portoMazara del Vallo, un peschereccio incagliato svela la fragilità del porto: tra insabbiamento e necessità di interventi urgenti Un peschereccio di 33...

Una selezione di notizie su Nuoto.

Argomenti discussi: San Benedetto, 150 nuotatori in gara per la terza edizione del Meeting + Nuoto Insieme.

Benedetta Pilato torna sui social dopo il caso furto a Singapore: cosa ha scritto e la decisione sui commentiBenedetta Pilato torna ufficialmente sui social. La nuotatrice azzurra era stata sospesa per 90 giorni dalla Federazione Italiana Nuoto dalle attività sociali e federali dopo la vicenda che l'aveva ... corrieredellosport.it

Nuoto: torna Benedetta Pilato 'pensavo di aver rovinato tutto'Abbiamo fatto un errore, una bravata per cui abbiamo pagato le conseguenze. Dopo 90 giorni di squalifica Benedetta Pilato è pronta a mettersi alle spalle il suo anno peggiore: sospesa per i fatti ... ansa.it