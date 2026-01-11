Notte nel Comasco tra incidenti e violenze | auto contro auto rissa aggressione e soccorsi per alcol
Nella notte nel Comasco si sono verificati diversi episodi, tra incidenti stradali, risse e aggressioni, con interventi del 118 per soccorsi. La situazione ha coinvolto auto contro auto, violenze e casi di intossicazione alcolica. La sequenza di eventi ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori, evidenziando un momento di tensione nella zona.
Dal cuore della notte fino all’alba, il Comasco è stato attraversato da una serie di interventi del 118. Ambulanze impegnate su più fronti, tra incidenti stradali, episodi di violenza e casi di intossicazione etilica, con richieste di soccorso arrivate da diversi comuni della provincia.Il primo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
