Notte nel Comasco tra incidenti e violenze | auto contro auto rissa aggressione e soccorsi per alcol

Nella notte nel Comasco si sono verificati diversi episodi, tra incidenti stradali, risse e aggressioni, con interventi del 118 per soccorsi. La situazione ha coinvolto auto contro auto, violenze e casi di intossicazione alcolica. La sequenza di eventi ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori, evidenziando un momento di tensione nella zona.

Un cane a bordo, una cabina condivisa e il treno fermo nella notte. Protagonista una passeggera del Comasco sull’Intercity Milano-Lecce, con intervento dei carabinieri - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.