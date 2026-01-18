Fiumi di alcol durante la notte si sentono male in sette | ambulanze per i soccorsi

Durante il fine settimana, i soccorritori del 118 sono intervenuti per sette persone colpite da malori riconducibili all’abuso di alcol durante le serate di sabato e domenica. Gli interventi sono stati necessari per garantire assistenza a chi ha avuto problemi di salute legati a un consumo eccessivo di alcol, evidenziando l’importanza di un consumo responsabile e di un’attenta gestione delle situazioni di emergenza.

