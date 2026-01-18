Fiumi di alcol durante la notte si sentono male in sette | ambulanze per i soccorsi
Durante il fine settimana, i soccorritori del 118 sono intervenuti per sette persone colpite da malori riconducibili all’abuso di alcol durante le serate di sabato e domenica. Gli interventi sono stati necessari per garantire assistenza a chi ha avuto problemi di salute legati a un consumo eccessivo di alcol, evidenziando l’importanza di un consumo responsabile e di un’attenta gestione delle situazioni di emergenza.
Un weekend intenso per i soccorsi del 118 tra sabato e domenica, con numerosi interventi legati a malori dovuti all’abuso di alcol. I servizi di emergenza sono stati chiamati a intervenire in più località della provincia, dal Sebino alla città, fino ai comuni della Valcamonica.Il primo intervento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Halloween degenera nell'alcol: 9 ragazze e ragazzini soccorsi dalle ambulanze
Leggi anche: Atlete si sentono male durante la partita di volley, scatta la maxi-emergenza: il terribile sospetto
Il fondatore dell'iconica azienda brassicola invita a trovare un linguaggio al passo con i tempi e riflette anche suoi nuovi trend: "La birra artigianale ha imparato dal vino, ma oggi sul no alcol è più avanti" - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.