Ascensore di via Fusandola chiuso senza preavviso | la segnalazione di un lettore

Un lettore segnala che l'ascensore di Via Fusandola rimane chiuso senza preavviso, ripetendo la stessa situazione della settimana precedente. La situazione solleva preoccupazioni tra i residenti, che si trovano ad affrontare disagi quotidiani a causa dell'improvvisa inattività del servizio di trasporto.

"Anche oggi l'ascensore di Via Fusandola è chiuso, così come la settimana scorsa". Lo segnala un nostro lettore. La chiusura dell'ascensore in questione sarebbe avvenuta senza alcun preavviso.

