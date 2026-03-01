Gli italiani bloccati a Dubai non solo Crosetto e BigMama Le squadre di volley e i 200 studenti Parla una 19enne | Anche 5-6 bombe ogni mezz’ora

Numerosi italiani sono bloccati a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo, tra loro ci sono anche membri di squadre di volley e circa 200 studenti. Una 19enne racconta di aver udito anche cinque o sei esplosioni ogni mezz’ora, mentre le autorità locali limitano i movimenti. La situazione interessa diverse persone, senza distinzione tra turisti o studenti, tutte rimaste intrappolate all’estero a causa delle tensioni nella regione.

Ci sono centinaia di italiani rimasti a terra a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo, dopo che l’Iran ha iniziato a colpire diversi paesi del Golfo. Non solo la rapper BigMama, che dal suo hotel ha lanciato un appello sui social dicendo di essere «terrorizzata» e di voler «solo tornare a casa». A Dubai si trovava anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che aveva raggiunto la famiglia nell’Emirato. I missili iraniani hanno colpito diversi punti della città, compresa l’isola artificiale di Palm Jumeirah dove un hotel è stato danneggiato con almeno quattro feriti. Residenti italiani a Dubai citati dal Quotidiano nazionale hanno raccontato: «Qui fino a stamattina era un paradiso, sono scene che avevamo visto solo in tv». 🔗 Leggi su Open.online

