Dopo la partita, Andrea Sottil non ha cercato scuse per la prestazione del suo team. La gara del Modena si è rivelata deludente per tutti i 90 minuti e alla fine è stato il Padova ad festeggiare, diventando l’unica squadra a non aver lasciato punti ai canarini finora in questa stagione. La squadra ha mostrato poche energie e poca incisività durante l’intero match.

Non cerca scuse Andrea Sottil nel dopo partita. D’altronde la gara del Modena è stata deludente per tutto l’arco dei novanta minuti e alla fine è stato giustamente il Padova ad esultare, l’unica squadra che non ha lasciato nemmeno un punto ai canarini in questa stagione. "C’è poco da spiegare. La partita è stata fatta male: altre volte, quando abbiamo perso, la prestazione l’avevamo fatta, stavolta no. Venivamo da tre vittorie e da una settimana di lavoro fatta bene, per cui mi risulta onestamente difficile da commentare. Però bisogna starci poco su questa sconfitta, per altro giusta, complimenti al Padova. Anche dopo avere accorciato le distanze, e mancavano ancora trentacinque minuti, non c’è stata quell’energia, quell’impeto per andare a prendere almeno un pari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Noi troppo mosci, una giornataccia"

