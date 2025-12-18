Lutto a Perugia | Fabrizio Mosci si sente male in viaggio e muore in ospedale
Una tragedia ha colpito Perugia: Fabrizio Mosci, in viaggio, si è sentito male improvvisamente ed è stato trasportato in ospedale. Nonostante i tentativi di soccorso, nella serata di ieri è stata dichiarata la morte cerebrale. Un dolore improvviso che ha sconvolto la comunità, lasciando un vuoto incolmabile.
Un malore improvviso, la corsa in ospedale e nella serata di ieri la dichiarazione di morte cerebrale. Perugia piange l’architetto Fabrizio Mosci, 51 anni, affermato professionista e impegnato in politica, nel sociale e nel mondo culturale perugino.L’architetto stava tornando da Roma, dove aveva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Ariano Irpino, si sente male in strada: dimesso dall’ospedale, muore sotto casa
Leggi anche: Coppia aretina si sente male nella notte: lei muore, il marito è grave in ospedale
Il Perugia è in lutto per la morte di Renzo Luchini. Lo storico massaggiatore del Grifo si è spento a 80 anni. I funerali si terranno venerdì alle ore 15:30 allo stadio Curi. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.