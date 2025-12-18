Lutto a Perugia | Fabrizio Mosci si sente male in viaggio e muore in ospedale

Una tragedia ha colpito Perugia: Fabrizio Mosci, in viaggio, si è sentito male improvvisamente ed è stato trasportato in ospedale. Nonostante i tentativi di soccorso, nella serata di ieri è stata dichiarata la morte cerebrale. Un dolore improvviso che ha sconvolto la comunità, lasciando un vuoto incolmabile.

