Sanremo Ermal Meta parla della sua canzone Stella stellina | Oggi fanno più rumore gli adulti dei bambini Il video di Amicait

Durante la conferenza, l’artista ha condiviso alcuni pensieri sulla sua nuova canzone, evidenziando come il rumore degli adulti spesso sovrasta quello dei bambini. Ha spiegato che il brano affronta il contrasto tra il silenzio e il caos che caratterizzano la società attuale. La discussione si è concentrata su temi di sensibilità e percezione, offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra generazioni.

(askanews) – «Il silenzio è il grande tema di oggi. Questa canzone parla del paradosso del mondo in cui viviamo oggi, se non ascolti il testo ti verrebbe voglia di ballare, ma se ascolti le parole ti rendi conto di quello che dice e questo sembra il mondo di oggi in cui scrollando sui telefonini vedi gattini, feste, palestra, poi c’è la guerra, bambini che muoiono, e ancora gattini.. è tutto uguale e sullo stesso piano. Io ho voluto fare una canzone specchio del mondo in cui viviamo e per il fatto che oggi fanno più rumore gli adulti dei bambini e da genitore questo mi preoccupa». Così Ermal Meta in conferenza stampa a Sanremo, parlando della sua canzone in gara, Stella stellina, che parla di una bambina morta a Gaza nella guerra. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sanremo, Ermal Meta parla della sua canzone Stella stellina: «Oggi fanno più rumore gli adulti dei bambini». Il video di Amica.it

Ermal Meta in gara a Sanremo 2026 con la canzone Stella stellina: storia di una bambina palestinese. Il video di Amica.it(askanews) – Ermal Meta torna in gara al Festival di Sanremo tra i Big della 76esima edizione con il brano Stella stellina, una canzone importante,...

Sanremo 2026, Ermal Meta canta Stella stellina. Testo e di cosa parla la canzoneErmal Meta è uno di quegli artisti per cui una canzone è sempre qualcosa di più di un semplice brano: è uno sguardo sul...

Temi più discussi: Sanremo 2026, Ermal Meta con Stella stellina. Il testo e la recensione della canzone; Stella stellina è la ninna nanna per una bimba uccisa in Palestina: testo e significato del brano di Ermal Meta a Sanremo 2026; Ermal Meta a Sanremo 2026 con Stella stellina: il testo e il significato del brano in gara al Festival; Stella stellina di Ermal Meta, il significato del testo a Sanremo 2026.

Ermal Meta commuove a Sanremo con Stella stellina (dedicata alle bimbe di Gaza): cosa significa in arabo il nome Amal sulla camiciaA Sanremo 2026 Ermal Meta si esibisce durante la sua Stella stellina con il nome Amal sul colletto della giacca. greenme.it

Sanremo, Ermal Meta: paradosso oggi, scrolliamo bimbi morti e gattiniSanremo, 26 feb. (askanews) - Il silenzio è il grande tema di oggi. Questa canzone parla del paradosso del mondo in cui viviamo oggi, se non ascolti il testo ti verrebbe voglia di ballare, ma se asco ... quotidiano.net

Col suo brano “Stella stellina”, Ermal Meta accende i riflettori sul massacro di bambine e bambini a Gaza, smuovendo le coscienze del pubblico di #Sanremo. E anche una volta sceso dal palco dell’Ariston ha voluto ribadire il concetto durante la conferenza st - facebook.com facebook

SANREMO | Ermal Meta: "Passato da 0 a 3 figlie, da loro è nata la canzone. Giocavo con la piccola e ho visto il video di una bambina palestinese, mi ha scosso" #ANSA x.com