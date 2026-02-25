La politica, a volte, entra a Sanremo senza chiedere il permesso. È successo in questa ultima edizione quando Ermal Meta ha portato sul palco dell’Ariston una canzone che è molto più di una ballata. Durante la prima serata, il cantautore si è presentato con una camicia bianca su cui era ricamato a mano un nome: Amal, una bambina palestinese. Un dettaglio silenzioso, ma impossibile da ignorare, mentre in teatro risuonavano le note di Stella Stellina, una ninna nanna dolce solo in apparenza. Perché dietro la melodia c’è una denuncia chiara: la guerra, e soprattutto le sue vittime più indifese, i bambini di Gaza. Intervistato da La Stampa, Ermal Meta ha spiegato così la nascita del brano: racconta quello che accade a chi non ha voc e. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ermal Meta dedica “Stella Stellina” alle bambine di Gaza: il nome Amal cucito sulla camicia

Leggi anche: Sanremo 2026, "Stella Stellina" di Ermal Meta è per le bambine di Gaza: il nome Amal cucito sulla camicia

Sanremo, Ermal Meta e la scritta «Amal» cucita sulla camicia: la dedica per i bimbi di Gaza e cosa vuol dire in arabo – Il videoErmal Meta si è presentato sul palco del Festival di Sanremo con la scritta «Amal» sul colletto della camicia.

Sanremo 2026, Ermal Meta: Stella Stellina dedicata a una bimba di Gaza, nata suonando per mia figlia

Temi più discussi: Ermal Meta a Sanremo 2026: cosa racconta Stella stellina; Stella stellina: la ninna nanna di Ermal Meta a Sanremo 2026; Ermal Meta in gara a Sanremo 2026 con Stella Stellina: testo e significato del brano; Sanremo 2026, Ermal Meta dedica Stella stellina a una bimba di Gaza (e scuote le coscienze).

Tutti lo abbiamo notato, Ermal Meta aveva un nome inciso sulla camicia. Per chi era la sua dedicaErmal Meta conquista Sanremo 2026 con Stella Stellina, un look audace e un omaggio alle bambine palestinesi. Scopri il suo stile ... bigodino.it

Il testo e il significato della canzone Stella Stellina di Ermal Meta a Sanremo 2026L'artista torna al Festival con un brano che parla della più stretta attualità: racconta la vita di una bambina palestinese a Gaza ... elle.com

Ermal Meta ospite a ExtraFestival Guarda l'intervista completa su radiosubasio.it #ermalmeta #extrafestival #radiosubasio #sanremo2026 #sanremo @ermalmetamusic - facebook.com facebook

Sul palco dell'Ariston Ermal Metal si esibisce con Stella stellina, un brano toccante dedicato ai bimbi della Palestina. Il cantante, elegantissimo, ha portato sui suoi abiti un messaggio speciale, una scritta di suo pugno cucita sul colletto della camicia. Ma cosa s x.com