Richardson sconvolge la Fiorentina | Vorrei andarmene per loro non sono più lo stesso giocatore

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Richardson ha espresso il desiderio di lasciare la Fiorentina, dichiarando di sentirsi diverso rispetto al passato e di aver già individuato una nuova destinazione. L’attaccante, cresciuto a Nizza e con la madre ancora residente lì, ha richiesto un trasferimento immediato, sottolineando la propria volontà di cambiare ambiente. Questa richiesta apre una fase di riflessione per il club e il giocatore, in attesa di eventuali sviluppi.

Richardson ha chiesto la cessione immediata alla Fiorentina, ha una squadra in mente dove andare: "Sono cresciuto a Nizza, mia madre vive ancora lì". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Lopetegui abbattuto con una pallonata in faccia da un suo giocatore: “Lo porterò lo stesso ai Mondiali”

Leggi anche: Le gemelle Kessler e il regalo d’addio prima di morire, Goggi: “Vorrei andarmene anche io con mia sorella Daniela”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

richardson sconvolge fiorentina vorreiRichardson sconvolge la Fiorentina: “Vorrei andarmene, per loro non sono più lo stesso giocatore” - Richardson ha chiesto la cessione immediata alla Fiorentina, ha una squadra in mente dove andare: "Sono cresciuto a Nizza, mia madre vive ancora lì" ... fanpage.it

richardson sconvolge fiorentina vorreiFiorentina, Richardson chiede la cessione: "Voglio andare al Nizza" - "Agli occhi del club non sono più lo stesso giocatore di prima. corrieredellosport.it

richardson sconvolge fiorentina vorreiRichardson annuncia: “Vorrei lasciare la Fiorentina. La mia priorità è il Nizza” - Richardson ha collezionato solo quattro presenze in questa prima fase di stagione, nessuna da titolare in Serie A. gianlucadimarzio.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.