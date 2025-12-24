Richardson sconvolge la Fiorentina | Vorrei andarmene per loro non sono più lo stesso giocatore

Richardson ha espresso il desiderio di lasciare la Fiorentina, dichiarando di sentirsi diverso rispetto al passato e di aver già individuato una nuova destinazione. L’attaccante, cresciuto a Nizza e con la madre ancora residente lì, ha richiesto un trasferimento immediato, sottolineando la propria volontà di cambiare ambiente. Questa richiesta apre una fase di riflessione per il club e il giocatore, in attesa di eventuali sviluppi.

