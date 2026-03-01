Nieling è irriconoscibile Nador e Gerli errore fatale

Nieling si presenta completamente trasformato, difficile riconoscerlo rispetto alle precedenti partite. Nador e Gerli sono stati coinvolti in errori che hanno pesato sull’andamento della partita. Il portiere del Padova ha parato due tiri nello specchio, ma ha subito due gol, incluso quello di Faedo sul raddoppio, per il quale forse avrebbe potuto fare qualcosa di più.

CHICHIZOLA 5,5 Due tiri del Padova nello specchio e due gol, sul raddoppio di Faedo forse poteva fare qualcosa di più. Anche con i piedi meno preciso del solito. DELLAVALLE 6 Uno dei pochi che si salva anche nel primo tempo horror dei gialli. Non fa niente di eccezionale, ma almeno non sbaglia. NADOR 5 Il primo gol patavino nasce da un suo sciagurato passaggio in orizzontale sul quale anche Gerli ci mette del suo. L'errore lo condiziona e nel resto della partita gioca con troppa paura di sbagliare. NIELING 5 Irriconoscibile. Una partita in cui non trova mai la sicurezza che gli conosciamo, con errori anche banali in appoggio. (8' st Cotali 6 Come molto spesso succede, il 'soldatino' risponde presente e, pur senza offrire nulla di trascendentale, il suo lo fa).