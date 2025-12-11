Io Sono Farah Anticipazioni | L’errore fatale di Kaan Ak?nc?!

Kaan finge un’altra identità e si innamora della sorella dell’ispettore che lo insegue per omicidio. Ma il suo piano lo condurrà dritto in trappola. Quando il cuore batte per la persona sbagliata, ogni passo può essere l’ultimo. È quello che succederà a Kaan Ak?nc? nelle prossime puntate di Io Sono Farah, dove l’amore si intreccia con bugie, colpe mai confessate e una verità che torna a galla come un’onda impetuosa. Kaan, figlio del potente Ali Galip Ak?nc?, commetterà l’errore più ingenuo e pericoloso della sua vita: iniziare una relazione con Gönül, senza sapere che è la sorella dell’ispettore che lo sta braccando per omicidio. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

