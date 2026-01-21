A un anno dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, John Bolton, ex consigliere per la Sicurezza nazionale, analizza gli errori principali del presidente. In una conversazione con il Foglio, Bolton evidenzia le scelte più discutibili e le conseguenze di determinate decisioni, offrendo uno sguardo critico e dettagliato su un periodo complesso della storia politica americana.

“L’intera vicenda della Groenlandia è un potenziale disastro". L'ex consigliere per la Sicurezza nazionale americano ci spiega tutti i rischi di questa Casa Bianca: "E speriamo che, una volta fuori dall’incarico, ci sia una persona più normale alla presidenza”. A un anno esatto dall’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, in una conversazione con il Foglio, l’ex consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton ha le idee chiare almeno su un punto: “L’intera vicenda della Groenlandia è un potenziale disastro. Potrebbe essere la fine dell’alleanza Nato, il che renderebbe più deboli sia gli Stati Uniti sia l’Europa”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’errore fatale di Trump secondo John Bolton

«Trump come il bullo e il mingherlino». La Groenlandia può essere il suo errore fataleNegli ultimi anni, Donald Trump ha affrontato diverse sfide in politica estera, tra cui la controversa questione della Groenlandia.

Leggi anche: L’Ucraina e l’errore fatale di un’Europa in modalità Chamberlain

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: L’errore fatale di Trump secondo John Bolton; Trump come il bullo e il mingherlino. Ecco perché la Groenlandia può essere il suo errore fatale; I fan dei Traitors calcolano cosa succederà dopo gridando errore fatale; Masterchef 15, Antonino Cannavacciuolo si sente male durante il pressure test. L'errore di Teo è fatale.

L'errore fatale di Trump secondo John BoltonL’intera vicenda della Groenlandia è un potenziale disastro. L'ex consigliere per la Sicurezza nazionale americano ci spiega tutti i rischi di questa Casa Bianca: E speriamo che, una volta fuori da ... ilfoglio.it

Masterchef 15, Antonino Cannavacciuolo si sente male durante il pressure test. L’errore di Teo è fataleUn malore durante il pressure test, una red mystery box basata sull'agrodolce e uno skill test pericolosamente stellato: l'ultima puntata di Masterchef è al cardiopalmo ... ilfattoquotidiano.it

« #Trump come il bullo e il mingherlino». Ecco perché la #Groenlandia può essere il suo errore fatale x.com

Sembrano spugne piene d'olio Ecco l'errore fatale! Le melanzane hanno una struttura porosa che "beve" tutto il grasso se non state attenti. Il risultato Un fritto pesante e unto. Il segreto per averle asciutte e croccanti è lo shock termico (e il sale!). - facebook.com facebook