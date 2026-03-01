Nicolas Massu | Sinner e Alcaraz sono uno stimolo per il circuito | vi spiego i motivi

Il confronto tra Sinner e Alcaraz continua ad attirare l’attenzione nel mondo del tennis, grazie ai loro risultati recenti e alla costanza delle prestazioni. La loro presenza in campo, con vittorie e sfide dirette, alimenta le conversazioni tra appassionati e addetti ai lavori. Entrambi rappresentano un punto di riferimento per il circuito, suscitando interesse tra gli appassionati di sport.

Lo straordinario rendimento dei due protagonisti rende il loro confronto un argomento di discussione costante. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono ormai, da qualche stagione assoluti dominatori del circuito ATP: il loro ritmo è quasi insostenibile per gli inseguitori. Lo spagnolo e l’italiano si dividono i titoli più prestigiosi e concedono solamente le briciole alla nutrita schiera di rivali che prova a batterli. Per molti però il loro straordinario livello non è un limite, bensì uno stimolo per provare ad avvicinarli. Nicolas Massu, ex coach di Dominic Thiem, si è soffermato, nel corso di un’intervista concessa a Marca, sul dominio dei due campioni Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

