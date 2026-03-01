Nicolas Massu | Ecco perché Sinner e Alcaraz sono uno stimolo per il circuito

Nicolas Massu ha spiegato perché Sinner e Alcaraz sono diventati due punti di riferimento nel circuito. Il loro rendimento eccellente e le prestazioni di alto livello attirano l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Il confronto tra i due giocatori è spesso al centro di discussioni e analisi, contribuendo a mantenere vivo l'interesse per il tennis di alta classifica.

Lo straordinario rendimento dei due protagonisti rende il loro confronto un argomento di discussione costante. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono ormai, da qualche stagione assoluti dominatori del circuito ATP: il loro ritmo è quasi insostenibile per gli inseguitori. Lo spagnolo e l'italiano si dividono i titoli più prestigiosi e concedono solamente le briciole alla nutrita schiera di rivali che prova a batterli. Per molti però il loro straordinario livello non è un limite, bensì uno stimolo per provare ad avvicinarli. Nicolas Massu, ex coach di Dominic Thiem, si è soffermato, nel corso di un'intervista concessa a Marca, sul dominio dei due campioni Slam.