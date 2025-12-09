Greg Rusedski | Non ho mai visto un giocatore muoversi come Sinner lui e Alcaraz hanno preso il controllo del circuito

Greg Rusedski sottolinea l'unicità di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, definendoli i dominatori attuali del circuito. Con un'analisi approfondita, l'ex tennista evidenzia le caratteristiche distintive dei giovani talenti e il loro impatto sul panorama tennistico contemporaneo.

Ogni era ha i suoi dominatori. È questo, in estrema sintesi, il concetto espresso da Greg Rusedski a Tennis365 relativamente all'attualità nel massimo circuito del tennis. L'ex tennista canadese, naturalizzato britannico nel 1995, ha commentato la stagione che si è chiusa. Un'annata in cui lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno monopolizzato la scena. " Ogni generazione va al livello successivo e questo è ciò che stiamo vedendo con Alcaraz e Sinner. La scienza dello sport migliora, le tecniche migliorano, la tecnologia delle racchette migliora, e anche se diciamo che Alcaraz e Sinner stanno giocando un tennis mai visto prima, questo non significa che i grandi del passato non raggiungerebbero lo stesso livello se avessero le stesse condizioni di oggi ", ha affermato Rusedski.