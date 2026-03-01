Dopo la partita tra Cremonese e Milan, l’allenatore della Cremonese ha commentato la prestazione della sua squadra, affermando che si è trattato di una bella partita. Ha parlato di come i giocatori abbiano affrontato il match, senza entrare in dettagli sulle decisioni o sugli episodi specifici. La sua dichiarazione si è concentrata sulla qualità complessiva della gara e sull’impegno dei suoi calciatori.

Davide Nicola, allenatore grigiorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sui gol del Milan: "Il secondo è stata una reazione alla voglia di riprenderla, perché poi l'arrivo diretto in quel frangente lì diventata più semplice per noi poter trovare il gol che hanno trovato loro. Sul gol loro ci sono quei dettagli che fanno la differenza, perché non c'è stato alcun errore di posizionamento. Però chiaro che il rammarico di aver preso il gol alla fine c'è, ma c'è tutta una narrazione della partita che noi desideravamo raccontarci. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nicola si rammarica dopo Cremonese-Milan: “Fatto una bella partita”

