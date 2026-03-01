Nicola e Allegri amici dal 1998 | storia di una bici due città e Max che gioca in difesa

Nicola e Allegri sono amici dal 1998 e condividono una passione per le biciclette che li ha portati a viaggiare tra due città diverse. Gigi De Canio, che li allenò a Pescara, ha commentato la loro relazione sottolineando la vivacità di Nicola che Davide, l’allenatore, apprezzava molto. Max Allegri gioca in difesa e ha una lunga storia legata a Nicola e Allegri.

Le amicizie tra uomini che fanno scelte di vita diverse sono le migliori. Massimiliano Allegri e Davide Nicola hanno seguito percorsi di vita differenti. Allegri simbolo dell’uomo che fugge dal matrimonio e rifiuta legami eterni, Nicola con la sua grande famiglia, cinque figli e la tragedia della morte di Alessandro. Eppure, i due allenatori che all’ora di pranzo alleneranno Cremonese e Milan hanno un legame antico, non pubblicizzato ma vivo. Amici. Davide e Max si sono incrociati per pochi mesi, nell’altro secolo. Stagione 1998-99, il Pescara è in B e costruisce la squadra. Max Allegri torna dal Napoli ed è un riferimento per tutti: è già stato in città per due anni a inizio anni Novanta e nessuno l’ha dimenticato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

