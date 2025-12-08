Perin | Max Allegri aveva una genialità e delle letture fuori dal comune

Mattia Perin, attuale secondo portiere della Juventus, ha parlato dell'attuale allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Ecco un estratto da TMW. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

perin max allegri avevaPerin su Allegri: "Aveva una genialità e delle letture fuori dal comune" - Intervistato dai colleghi di TMW, il portiere della Juventus Mattia Perin ha non solo parlato dell'importante impatto che Luciano Spalletti ha avuto sull'ambiente bianconero, ma anche ... Si legge su milannews.it

