Giorgio Gori contestato dai ProPal in università Grazie per la solidarietà ma anche da sinistra serve chiarezza

Giorgio Gori è stato contestato dagli studenti dei ProPal in università, sollevando riflessioni sulla posizione del centrosinistra riguardo all’antisionismo. Gori ha invitato a una maggiore chiarezza da parte di tutte le forze di sinistra, sottolineando l’importanza di distinguere tra critica a Israele e antisemitismo. La questione mette in evidenza il bisogno di trasparenza e coerenza nel dibattito politico e ideologico.

Bergamo – “ Il Pd e le altre forze di sinistra riconoscono che l’antisionismo rischia (non di rado) di risultare un “travestimento dell’antisemitismo“? Se sì, sarebbe utile lo dicessero chiaramente, e che agissero di conseguenza”. Così Giorgio Gori, eurodeputato dem ed ex sindaco di Bergamo, è intervenuto, ieri, sulle contestazioni di un gruppo di ProPal che, venerdì pomeriggio, lo avevano contestato durante un convegno all’Università di Bergamo. La “colpa” di Gori. GIORGIO GORI VICE PRESIDNETE ITRE L’incontro non aveva nulla a che fare con il conflitto a Gaza (si parlava di attrattività del Paese per i giovani, con gli economicisti Federica Origo e Michele Boldrin). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Esprimo la massima solidarietà, mia e di tutto Noi Moderati, a Giorgio Gori. Inneggiare all'uso delle armi, soprattutto in un momento così carico di tensioni, non è solo gravemente irresponsabile ma è un'incitazione a commettere atti di violenti che non può esse

