Giovani agricoltori CIA Padova a Bruxelles | incontro al Parlamento Europeo

Una delegazione di ventitré giovani agricoltori di Agia Cia Padova ha visitato il Parlamento Europeo di Bruxelles a novembre, incontrando l’eurodeputato Stefano Bonaccini. L’occasione ha consentito di approfondire temi legati all’agricoltura under 40 e di dialogare sulle sfide e opportunità per le nuove generazioni di imprenditori agricoli. L’incontro si inserisce in un percorso di confronto tra giovani e istituzioni europee, finalizzato a promuovere lo sviluppo sostenibile del settore agricolo.

Una delegazione composta da ventitré giovani agricoltori di Agia Cia Padova ha incontrato a novembre l'eurodeputato Stefano Bonaccini al Parlamento Europeo di Bruxelles, nell'ambito di una visita istituzionale dedicata agli imprenditori agricoli under 40. Presente anche il presidente di Cia.

