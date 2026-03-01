Netanyahu alza la posta | dal nucleare al cambio di regime

Le sirene di allarme sono suonate ieri mattina poco dopo le 8, annunciando un attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Tel Aviv ha definito l’operazione “Leone Ruggente” come un intervento preventivo, spostando l’attenzione dal nucleare al cambio di regime. L’annuncio ha segnato un passo deciso nelle tensioni nella regione, con le autorità israeliane che hanno comunicato ufficialmente le azioni intraprese.

Orizzonte di fuoco L'attacco Usa-Israele non ha per obiettivo i siti atomici e i missili. Il premier di destra vuole la fine della Repubblica islamica. Danny Citrinowicz: l'Iran è strutturato per sopravvivere alla perdita della leadership. La decapitazione politica può generare turbolenze, ma non un collasso sistemico