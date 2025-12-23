pechino riempie i suoi silos e alza la posta sul nucleare

Nel suo processo di rafforzamento della propria postura nucleare, la Repubblica Popolare sta procedendo a ritmo incalzante. L’ultima notizia relativa a questo ambito arriva dal Nord del Paese: proprio in quest’area, secondo una bozza di un rapporto del Dipartimento della Difesa statunitense visionata da Reuters, la Cina avrebbe probabilmente già caricato oltre 100 missili balistici intercontinentali all’interno di tre grandi campi di silos realizzati negli ultimi anni. Il documento in questione suggerisce che i missili installati sarebbero Icbm a combustibile solido Df-31, dislocati in siti locati vicino al confine con la Mongolia. 🔗 Leggi su Formiche.net

