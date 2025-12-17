Mancano 40mila medici ecco perché i pazienti aspettano | sciopero dei dottori nel Regno Unito per salari e mancanza di personale

In un momento di crescente crisi sanitaria, i medici britannici scendono in piazza per rivendicare salari più adeguati e una soluzione alla grave carenza di personale. La protesta, iniziata davanti al St. Thomas’ Hospital di Londra, evidenzia le difficoltà di un sistema sanitario sotto pressione, con milioni di pazienti che attendono cure tempestive. La mobilitazione mette in luce l’urgenza di interventi concreti per garantire un'assistenza di qualità a tutti.

I medici britannici hanno manifestato davanti al St. Thomas ‘ Hospital di Londra per iniziare uno sciopero dopo che il governo non è riuscito a presentare quella che gli operatori sanitari ritengono un’offerta credibile su stipendi e carenza di personale. “Abbiamo subito i tagli salariali più drastici di qualsiasi altra professione nel Paese”, afferma Shivam Sharma, uno degli scioperanti. “Non vogliamo più soldi. Vogliamo semplicemente essere pagati lo stesso importo”. Secondo i medici in sciopero mancano almeno 40mila operatori sanitari nei reparti e questo solo per raggiungere la media europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

