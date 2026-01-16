Meghan potrebbe tornare nel Regno Unito ma solo a una condizione | ecco quale

Dopo quattro anni, Meghan Markle potrebbe tornare nel Regno Unito, ma a una condizione. La possibilità di un suo ritorno suscita molte domande e speculazioni, considerando la distanza rispetto alla vita a Montecito e le tensioni passate con la royal family. Questa eventualità rappresenta un passo importante, che potrebbe influenzare i rapporti tra Meghan e la famiglia reale, ma resta ancora da capire quali siano le modalità e le condizioni di un suo eventuale rientro.

Dopo quattro anni Meghan Markle potrebbe rimettere piede sul suolo britannico. Ormai sembrava quasi una chimera: molti esperti erano pronti a scommettere che la duchessa non si sarebbe più fatta vedere nella patria del principe Harry e che avrebbe preferito rimanersene a Montecito con i figli, piuttosto che rischiare di rivedere la royal family. Invece qualcosa starebbe cambiando. Da un po’ di tempo nella mente di Meghan si starebbe facendo strada l’idea di tornare in Inghilterra con il marito, ma solo se la Corona e il governo saranno pronti ad assecondare una sua precisa richiesta. A Birmingham. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

