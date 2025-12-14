Emilio Messina eletto presidente di Federescursionismo Sicilia | rinnovato il consiglio direttivo regionale delle guide naturalistiche

Lo scorso 13 dicembre si è svolta l’assemblea regionale di Federescursionismo Sicilia, durante la quale sono state rinnovate le cariche associative e eletto il nuovo consiglio direttivo. Tra le nomine spicca l’elezione di Emilio Messina come nuovo presidente, segnando un momento di rinnovamento e ripartenza per l’associazione delle guide naturalistiche della regione.

