Nella notte tra venerdì e sabato, il soccorso alpino siciliano è intervenuto sull’Etna per salvare un padre e una figlia rimasti bloccati sulla neve. La strada a alta quota era coperta da neve e ghiaccio, rendendo impossibile il passaggio. I volontari sono arrivati subito sul posto e li hanno aiutati a scendere in sicurezza. Nessuno si è fatto male, ma la scena ha messo in allerta le autorità.

Durante le operazioni di soccorso è stata trovata una seconda vettura, semi sommersa dalla neve e priva di persone a bordo: probabilmente gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo, abbandonando il mezzo in panne Il soccorso alpino e speleologico siciliano ha prestato soccorso, nella notte tra venerdì e sabato, a due persone sul versante sud dell’Etna, rimaste bloccate dalla neve e dal ghiaccio presente sulla viabilità ad alta quota. Poco prima della mezzanotte di ieri, la centrale operativa del 118 di Catania ha richiesto al Cnsas di intervenire per prestare assistenza agli occupanti di una vettura, padre e figlia minorenne, bloccati a causa del ghiaccio e della neve lungo la strada provinciale n.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Etna Sicilia

Due giovani di 26 anni sono stati soccorsi dal soccorso alpino nel Parco Sirente-Velino, dopo essere rimasti bloccati su un canale innevato del Monte Ocre.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Etna Sicilia

Argomenti discussi: Padre e figlia bloccati di notte sulla neve, interviene il soccorso alpino; VIDEO. Due turisti con la figlia di 4 anni si mettono in viaggio in mezzo alla tormenta. I soccorritori li raggiungono nonostante un metro e mezzo di neve sulla strada; Minneapolis, agenti federali uccidono un uomo in strada. Era disarmato. Il NY Times: In mano aveva il cellulare, non la pistola; USA: Minneapolis sotto tiro. L’ICE spara ancora e uccide.

Mamma e figlia ancora ostaggi in EgittoNessy e la figlia Aisha vivono nascoste in Egitto, chiuse in casa e costrette a spostarsi da un rifugio all'altro per paura che l'ex compagno, padre della bambina, possa rapirla. Per impedirgli di las ... iene.mediaset.it

C’è posta per te 2026, caos di Alessandro: So bloccato/ Come si fa a capire se si è bloccati su WhatsAppC'è posta per te 2026, caos di Alessandro: So bloccato Come si fa a capire se si è bloccati su WhatsApp Nello cerca l'ex fidanzata Silvana dopo 70 anni a C'è posta per te 2026/ Maria De Filippi ne ... ilsussidiario.net

Suo padre non vide in lei una figlia ma un problema. Un giorno qualcuno le rubò il corpo e la giovinezza. Non fu colpa sua, ma per suo padre fu la stessa cosa. Per cancellare la VERGOGNA la vendette a un uomo più anziano. E fu così che Alphonsine si ritrov - facebook.com facebook