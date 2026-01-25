Nella notte NBA, gli Miami Heat si impongono sui Utah Jazz con una buona performance di Fontecchio, mentre i Los Angeles Lakers conquistano una vittoria in trasferta contro i Dallas Mavericks. A Chicago, durante il ritiro della maglia di Derrick Rose, i Bulls vincono la quarta partita consecutiva battendo i Boston Celtics 114-111. Questi risultati evidenziano l’andamento delle squadre nelle rispettive partite recenti.

Chicago (Stati Uniti), 25 gennaio 2026 – Nella serata dedicata al ritiro della storica maglia numero 1 appartenuta a Derrick Rose – presente a bordo campo allo United Center – i Chicago Bulls hanno inanellato la quarta vittoria di fila piegando i Boston Celtics 114-111. Decisiva è stata la tripla a fil di sirena di Kevin Huerter, che ha definitivamente spezzato l’equilibrio e consegnato il successo ai Bulls, protagonisti di un’ottima prova balisitica (51% dal campo e addirittura 47% nel tiro da tre) e trascinati da ben otto giocatori in doppia cifra, con Coby White che si è spinto fino a quota 22 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, gli Heat spazzano via i Jazz con un ottimo Fontecchio. Lakers corsari a Dallas

