Sal Da Vinci 26 anni fa il debutto da attore al Metastasio tra mille applausi
Il 12 gennaio di 26 anni fa, Sal Da Vinci ha esordito come attore al Teatro Metastasio di Prato con la commedia musicale
Prato, 28 febbraio 2026 – Il 12 gennaio, 26 anni fa. Il sipario del Metastasio si apre su L’opera buffa del giovedì santo, commedia per musica in tre atti e quattro quadri di Roberto De Simone, il grande regista e musicista napoletano scomparso un anno fa. E’ il debutto nazionale di uno spettacolo messo in scena per la prima volta proprio al Met nel 1980, con interpreti storici come Concetta e Beppe Barra. Ritorna a Prato per festeggiare i suoi vent’anni, con un nuovo allestimento e un altro cast: la parte principale è di un giovane cantante e attore al suo debutto in un importante palcoscenico. Si chiama Sal Da Vinci, oggi tra i protagonisti del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Temi più discussi: Sanremo 2026, Sal Da Vinci: 'Sono passionale e struggente dunque con orgoglio neomelodico'; Sanremo, flash mob di Sal Da Vinci: improvvisa un matrimonio e canta Per sempre sì in piazza; Sal Da Vinci con la mano sul petto per la standing ovation dell’Ariston; Standing ovation per Sal Da Vinci (commosso) a Sanremo: il siparietto con 'Lapo' Pantani. Cosa è successo.
