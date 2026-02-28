Il 12 gennaio di 26 anni fa, Sal Da Vinci ha esordito come attore al Teatro Metastasio di Prato con la commedia musicale

Prato, 28 febbraio 2026 – Il 12 gennaio, 26 anni fa. Il sipario del Metastasio si apre su L’opera buffa del giovedì santo, commedia per musica in tre atti e quattro quadri di Roberto De Simone, il grande regista e musicista napoletano scomparso un anno fa. E’ il debutto nazionale di uno spettacolo messo in scena per la prima volta proprio al Met nel 1980, con interpreti storici come Concetta e Beppe Barra. Ritorna a Prato per festeggiare i suoi vent’anni, con un nuovo allestimento e un altro cast: la parte principale è di un giovane cantante e attore al suo debutto in un importante palcoscenico. Si chiama Sal Da Vinci, oggi tra i protagonisti del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sal Da Vinci, 26 anni fa il debutto da attore al Metastasio tra mille applausi

